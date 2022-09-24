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Sosyal medyadaki canlı yayında cinsel ilişki rezaleti

Sosyal medya platformu Twitch'te canlı yayında sevgilisi ile cinsel ilişkiye giren bir sosyal medya fenomeni, Twitch tarafından platformdan ömür boyu men edildi.

Sosyal medya uygulaması Twitch'te geçtiğimiz aylarda skandal bir olay meydana gelmişti. Kullanıcılar tarafından fark edilen görüntülerde, Kimmika'nın yüz hatları ve masanın hemen yanında bulunan camdan yansıyan erkek arkadaşının görüntüsü dikkat çekti.

Kimmika'nın erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Olayın ardından sosyal medya kullanıcılarının tepki yağdırmasıyla birlikte Kimmika'nın hesabı kapatıldı fakat bir süre sonra yeniden açıldı. Twitch, bir süreden bu yana incelemeye aldığı Kimmika'nın hesabıyla ilgili kararı verdi.

Kimmikka'nın kanalına tıklayanlar "Twitch'in Topluluk Kuralları veya Hizmet Şartları'nın ihlali nedeniyle bu kanal şu anda kullanılamıyor" şeklindeki mesajla karşılaşırken, fenomenin ömür boyu siteye erişiminin engellendiği öğrenildi.

Etiketler Twitch canlı yayın cinsel ilişki skandal yayın
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