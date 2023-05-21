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Sudan'da 7 günlük ateşkes sağlandı

Sudan'da 7 günlük ateşkes sağlandı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcilerinin 7 günlük ateşkes anlaşmasına vardığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı ve Amerika Birleşik Devletleri, 20 Mayıs 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri temsilcilerinin Kısa Süreli Ateşkes ve İnsani Düzenlemelere ilişkin bir anlaşma imzaladıklarını duyurmaktadır.  Anlaşmanın imzalanmasından 48 saat sonra yürürlüğe girecek kısa süreli ateşkes, 7 gün süreyle yürürlükte kalacak ve her iki tarafın mutabakatıyla uzatılabilecektir” denildi.

İNSANİ YARDIMLAR ÖN PLANDA

Bakanlık, anlaşma kapsamında insani yardımların ulaştırılması ve dağıtımının kolaylaştırılacağını belirterek, “Anlaşma kapsamında taraflar insani yardımın ulaştırılmasını ve dağıtımını kolaylaştırmayı, temel hizmetleri yeniden tesis etmeyi ve güçlerini hastanelerden ve temel kamu tesislerinden çekmeyi kabul etti. Taraflar ayrıca insani yardım aktörlerinin ve mallarının güvenli geçişini kolaylaştırmayı, malların giriş limanlarından ihtiyaç sahiplerine engelsiz bir şekilde ulaşmasına izin vermeyi kabul etti” ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler sudan çatışma ateşkes
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