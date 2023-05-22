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Suudi Arabistan'dan bir ilk: Uzay istasyonuna ulaştı

Suudi Arabistan'dan bir ilk: Uzay istasyonuna ulaştı
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Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnawi, SpaceX tarafından fırlatılan roket ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Ax-2 görevi kapsamında aralarında Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnawi'nin de bulunduğu 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderdi. Falcon-9 roketi ile fırlatılan Dragon kapsülünde Barnawi’nin yanı sıra Suudi Arabistanlı savaş uçağı pilotu Suudi Ali el-Karni, eski bir NASA astronotu olan Peggy Whitson ve iş adamı John Shoffner yer aldı.

Suudi Arabistan Krallığı'na, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a destekleri için teşekkür eden Barnawi, "Uzaydan merhaba. Dünya'yı bu kapsülden izlemek harika bir duygu. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için gelecek çok parlak ve büyük hayaller kurmanızı, kendinize ve insanlığa inanmanızı istiyorum" dedi.

 Astronotları taşıyan Dragon kapsülü ISS’ye başarılı şekilde kenetlenirken, mürettebat ISS’de 8 gün kalacak.

Etiketler uzay istasyon Suudi Arabistan
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