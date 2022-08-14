Talibandan kadınların eylemine silahlı müdahale

Taliban'ın Kabil'e girişinin birinci yılında, başkentte kadınların eylemine Taliban tarafından silahla müdahale edildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban, "iş ve özgürlük' isteyen kadınlara böyle müdahale etti. Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, kadınları çalışma hayatından büyük oranda uzaklaştırmış ve kız çocuklarının okula gitme haklarını ellerinden almıştı. Bu neden son bir yıldır protestolarının sürdüren Afganlar ise bir kez daha sokaktaydı. Yaklaşık 40 kadın, "ekmek, iş ve özgürlük" sloganları attı. Kabil'de Eğitim Bakanlığı önünde toplanan kadınlara Taliban militanları müdahale etti.

Taliban geçen yıl yönetimi ele geçirmesinin ardından, 1996-2001 yıllarına kıyasla İslami kuralları daha gevşeterek uygulama ve kadın haklarını tanıma konusunda uluslararası tanınma ve ülkenin dondurulan servetinin serbest bırakılması talebiyle taahhütte bulunmuştu. Ancak o tarihten bu yana kadınlara yönelik birçok kısıtlama hayata geçirildi. On binlerce kız çocuğu orta okul eğitiminden mahrum edildi, kamuda göveli kadınların işlerine geri dönmesi engellendi. İşi bilen, eğitimli personel eksikliği dolayısıyla işten atamadıkları kadınlar için de yerlerine erkek akrabalarını önermeleri istendi.



Kadınların uzun seyahatlerde ve uçakta tek başına yolculuk yapması yasaklandı. Ayrıca kadınların halka açık park ve bahçelerde erkeklerden ayrı şekilde yalnızca kendilerine ayrılan yerlerde dolaşmasına izin veriliyor.