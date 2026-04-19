  3. Trump bir kez daha tehdit edip, vuracakları noktaları tek tek ilan etti!

Trump bir kez daha tehdit edip, vuracakları noktaları tek tek ilan etti!

Trump bir kez daha tehdit edip, vuracakları noktaları tek tek ilan etti!
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki hamlelerine karşı yaptığı yeni açıklamada, İran'ı bir kez daha tüm kritik altyapısını yerle bir etmekle tehdit ederek "Artık iyi adam olmak yok. Tüm köprüleri ve elektrik santrallerini vururuz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sundukları anlaşmanın kabul edilmemesi halinde ülkedeki tüm elektrik santrallerini ve köprüleri vurmakla bir kez daha tehdit ederek, “Artık iyi adam olmak yok” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerine ve yürütülen müzakere sürecine ilişkin mesajlar verdi. İran'ın dün boğazda ateş açarak mevcut ateşkes anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini öne süren Trump, söz konusu mermilerin birçoğunun bir Fransız gemisi ile İngiltere'ye ait bir yük gemisini hedef aldığını kaydetti.

‘GÜNDE 500 MİLYON DOLAR KAYBEDİYORLAR’

ABD heyetinin müzakereler için yarın akşam Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacağını duyuran Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma kararına da değindi. ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle boğazın zaten kapalı olduğunu vurgulayan Trump, “Bilmeden bize yardım ediyorlar. Kapalı geçiş nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybeden onlardır, ABD hiçbir şey kaybetmiyor” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, her zaman ‘sert adam’ olmak isteyen İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu tutumu sayesinde birçok geminin yükleme yapmak üzere şu an Teksas, Louisiana ve Alaska'ya yöneldiğini aktardı.

 ‘İRAN'A YAPILMASI GEREKEN ŞEYİ YAPMAK BENİM İÇİN BİR ONUR OLACAK’

İran'a çok adil ve makul bir anlaşma sunduklarını iddia eden Trump, söz konusu teklifin reddedilmesi durumunda ağır saldırılarda bulunacaklarını bildirdi. Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Umarım bu anlaşmayı kabul ederler, çünkü etmezlerse ABD, İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü vuracak. Artık iyi adam olmak yok! Hızla ve kolayca yıkılacaklar. Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, diğer başkanlar tarafından son 47 yıldır İran'a yapılması gereken şeyi yapmak benim için bir onur olacak. İran ölüm makinesinin sona erme vakti geldi!”

DHA

İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
İslam Memiş'ten karışan piyasalarda ''altın vuruş'' uyarısı! Hem tarih hem de rakam verdi!
En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de!
En seksi İtalyan şehir içi SUV yenilenen tasarımı ve hibrit motoruyla Türkiye'de!
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı
Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!''
Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!''
Bir ilimiz sağanak yağış altında boğuldu; araçlar sulara gömüldü, onlarca hayvan telef oldu
Bir ilimiz sağanak yağış altında boğuldu; araçlar sulara gömüldü, onlarca hayvan telef oldu
Survivor Sabriye Şengül'ün gözyaşları içindeki sitemi olay oldu
Survivor Sabriye Şengül'ün gözyaşları içindeki sitemi olay oldu
Ekranların sevilen dizisi yayın akışından son anda çıkarıldı!
Ekranların sevilen dizisi yayın akışından son anda çıkarıldı!
Melis Sezen'den sürpriz haber... Hayranlarından tebrik mesajı yağdı!
Melis Sezen'den sürpriz haber... Hayranlarından tebrik mesajı yağdı!
