  5. Trio Ekibinden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı yorumu: Ofsayt kararı doğru mu, yanlış mı ?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçına Leroy Sane'nin 5 dakikalık inceleme sonrası iptal edilen golü damga vurdu. Trio ekibi Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Başkent'teki tartışmalı pozisyonları tek tek analiz etti.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında liderlik mücadelesini sürdüren Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek hanesine altın değerinde 3 puan yazdırdı. Ancak karşılaşma, futboldan ziyade hakem kararları ve VAR müdahaleleriyle gündeme oturdu. beIN Sports’un sevilen hakem analiz programı Trio’da eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, maçın kırılma anlarını masaya yatırdı.

Leroy Sane’nin golü neden iptal edildi?

Mücadelenin 60. dakikasında Leroy Sane ile ağları sarsan Galatasaray’da gol sevinci 5 dakika sürdü. VAR merkezinden gelen ofsayt uyarısı sonrası iptal edilen gol, hakem hocaları tarafından sert eleştirildi.

Bahattin Duran: "VAR müdahalesi kesinlikle hatalı. Açık bir hata yoksa sistem devreye girmemeli."
Bülent Yıldırım: "Bu pozisyonda gol geçerli sayılmalıydı. Yardımcı hakem golü vermiş, sistem şüpheli şekilde uyarı veriyor. Kimse burada ofsayt beklemiyordu."
Deniz Çoban: "Dakikalarca inceleme yapıp hakemi davet ediyorsanız bu sistemin ruhuna aykırı. Sahadaki karar ofsayt değil."

Sallai’nin kartı "Zorlama" bulundu

Maçın 48. dakikasında Roland Sallai’ye gösterilen sarı kart da eleştiri oklarının hedefindeydi. Eski hakemler, pozisyonun faul dahi sayılamayacak kadar "ölü noktada" olduğunu, sarı kartın ise hiçbir şekilde izah edilemeyeceğini savundu. Bülent Yıldırım, gösterilen kartın hakem standartlarına uymadığını vurguladı.

VAR çizgisi tartışmaları

Programda ayrıca çekilen ofsayt çizgilerinin anlaşılmasının güç olduğu ve Türkiye'deki VAR uygulamasının standartların dışına çıktığı ifade edildi. Tartışmaların odağındaki 5 dakikalık bekleme süresi, maçın ritmini bozduğu gerekçesiyle spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

