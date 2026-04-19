  4. İki ilde dev operasyon! Tam bin 107 adet silah ele geçirildi

Güncelleme:

İstanbul ve Adana’da jandarma ekiplerinin aylardır süren teknik ve fiziki takibi, dev bir silah kaçakçılığı şebekesini çökertti. Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda bin 107 ruhsatsız tabanca ve binlerce silah parçası ele geçirilirken, 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde; Silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik Jandarmanın düzenlediği operasyonlar sonucunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bin 21 adet ruhsatsız tabanca, bin 264 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise 86 adet ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, 23 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Ayrıca operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu
Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında itiraf videosu dosyaya girdi: ''Hamile kaldı ben de kafasına sıktım''
Gülistan Doku soruşturmasında itiraf videosu dosyaya girdi: ''Hamile kaldı ben de kafasına sıktım''
Temmuz zammı netleşiyor: Emekli ve memurlar için zam hesabı değişti
Temmuz zammı netleşiyor: Emekli ve memurlar için zam hesabı değişti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer'e acı veda: Gitarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer'e acı veda: Gitarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Kayıp olarak aranan lise öğrencisi genç kız ölü bulundu
Kayıp olarak aranan lise öğrencisi genç kız ölü bulundu
İstanbullulara müjde: Giriş ücreti 450 TL'den 1 TL'ye indirildi
İstanbullulara müjde: Giriş ücreti 450 TL'den 1 TL'ye indirildi
Narin cinayeti davasının karar gününde şoke eden olay: Silahlarla yakalandı
Narin cinayeti davasının karar gününde şoke eden olay: Silahlarla yakalandı
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor!
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor!
Etiketler silah operasyon ruhsatsız tabanca tabanca istanbul Jandarma adana silah kaçakçılığı gaziosmanpaşa silah ticareti KOM
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un Esencılısında kan donduran olay! İntihar etti denmişti, katilien yakını çıktı! İstanbul'un Esencılısında kan donduran olay! İntihar etti denmişti, katilien yakını çıktı! Bir ilimize daha yüksek hızlı tren müjdesi: Bu yıl hizmete açılacak! Bir ilimize daha yüksek hızlı tren müjdesi: Bu yıl hizmete açılacak! Sınırın sıfır noktasında dev hasat: Tarla fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü, vatandaş endişeli! Sınırın sıfır noktasında dev hasat: Tarla fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü, vatandaş endişeli! Hastanede büyük yangın; Hastalar ve çocuklar tahliye edildi! Hastanede büyük yangın; Hastalar ve çocuklar tahliye edildi! İstanbul sise teslim oldu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu, trafik durdu! İstanbul sise teslim oldu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu, trafik durdu! MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon! Panama bandıralı gemiden çıkanlar şoke etti! MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon! Panama bandıralı gemiden çıkanlar şoke etti! Gülistan Doku soruşturmasında şok itiraf: ''Hamile kaldı, kafasına sıktım!'' Gülistan Doku soruşturmasında şok itiraf: ''Hamile kaldı, kafasına sıktım!'' Delikanlı dizisinde Fırat Tanış krizi: Ayrılığın arkasındaki neden belli oldu Delikanlı dizisinde Fırat Tanış krizi: Ayrılığın arkasındaki neden belli oldu Trio Ekibinden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı yorumu: Ofsayt kararı doğru mu, yanlış mı ? Trio Ekibinden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı yorumu: Ofsayt kararı doğru mu, yanlış mı ? Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha! Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha!