  Kredi kartlarında limit düzenleme iddiaları sonrasında BDDK'dan resmi açıklama geldi.

Kredi kartı limitlerinin düşürülmesine ilişkin düzenlemenin askıya alındığı iddiaları üzerine BDDK'dan resmi açıklama geldi. Kurum, bankalar ve kamu kurumlarıyla yürütülen teknik çalışmaların devam ettiğini belirterek, mevcut kararlarda bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 29 Ocak 2026 tarihinde alınan ve kredi kartı limitlerinde "gelirle uyum" dönemini başlatan kararın askıya alındığına dair çıkan haberleri yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada, sürecin teknik ve idari olarak devam ettiği bildirildi.

"Alınmış Yeni Bir Karar Yok" BDDK’dan yapılan resmi açıklamada, "Bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır" denilerek, mevzuattın yürürlükte olduğu hatırlatıldı.

Yeni düzenleme neleri kapsıyor?

Kamuoyunda tartışmalara neden olan ve BDDK'nın "çalışmalar sürüyor" dediği düzenlemenin ana maddeleri şunlar:

Yüksek Limitlere Tırpan: Tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan tüketicilerin limitleri, kullanım oranlarına göre %50 ile %80 arasında azaltılacak.
Referans Noktası Kullanım Oranı: Limitler düşürülürken, tüketicinin son 12 aydaki en yüksek harcama hacmi dikkate alınacak.
48 Ay Yapılandırma: Dönem borcunu ödeyemeyen bireysel kredi kartı sahipleri için azami 48 ay vadeli yapılandırma imkanı sunulacak.
Gelirle Uyum Şartı: Bankalar, 1 Ocak 2027 tarihine kadar müşterilerinin limitlerini beyan edilen aylık ve yıllık gelirle tam uyumlu hale getirmek zorunda olacak.

Okuyucuları yine kandırdılar!

Aralarında Türkiye'nin en büyük yayın organlarının da yer aldığı bazı internet siteleri yanıltıcı içeriklerle Google arama sonuçlarından ve sosyal medya platformlarından internet sitelerine trafik çekmek amacıyla hem banka kredilerinde hem de kredi kartlarında limit kısıtlaması düzenlemesine dair yalan içerikleri gündeme taşımıştı.

