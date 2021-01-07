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TRUMP HAKKINDA YAKALAMA KARARI!
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  3. 07 Ocak 2021 14:05

Trump hakkında yakalama kararı!

Irak, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ve arkadaşlarının öldürülmesi olayıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı verdi.

Trump hakkında yakalama kararı!
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Rusafa Soruşturma Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “Mühendis ve onun arkadaşlarının suikastini takip eden hakim, Irak’ın 406. ceza yasasına göre ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı” ifadelerini kullanıldı.

ABD tarafından 3 Ocak 2020’de düzenlenen bir hava saldırısı sonucu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Mühendis, Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmüştü.

Söz konusu suikastin ardından Irak hükümeti olay hakkında soruşturma başlatmıştı.
 
 

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