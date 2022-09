Trump için bomba iddia: Kızını ve damadını Beyaz Saray'dan kovmak istedi

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görevi sırasında "kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ı Beyaz Saray'dan kovmak istediği" iddia edildi.

Euronews'in haberine göre; New York Times muhabiri Maggie Haberman'ın son kitabında Trump'ın iki ismi "Twitter'dan göndereceği mesajla neredeyse kovmayı düşündüğünü" yazdı.

Haberman'a göre Trump, o zamanki Özel Kalem Müdürü John Kelly ve dönemin Beyaz Saray danışmanı Don McGahn ile yaptığı görüşme sırasında Ivanka Trump ve Kushner'ı görevden alma olasılığını dile getirdi.

Ancak Trump'ın sıklıkla kullandığı sosyal medya hesabı Twitter'dan atacağı "mesajı engelleyen isim Kelly" oldu. Kelly, Trump'a "önce onlarla doğrudan konuşması gerektiğini" söyledi.

Haberman, Trump'ın ikiliyle "hiç böyle bir konuşma yapmadığını" kaydetti.

Haberman, Trump'ın Kushner'ı "sık sık küçümsediğini ve onunla alay ettiğini" yazdı.

Kitapta Kushner'ın 2017'de kongre ifadesinin ardından yaptığı konuşmayla ilgili Trump'ın, onunla ilgili "Çocuk gibi geliyor" şeklinde yorum yaptığı aktarılıyor.

Ivanka Trump ve Kushner, Trump'ın başkanlığı boyunca Beyaz Saray'da kaldı. Trump'ın başkanlığı sırasındaki başdanışmanı Jared Kushner, geçtiğimiz ay Beyaz Saray günlerini anlattığı "Breaking History" adlı kitabı çıkardı.

Maggie Haberman'ın “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America” adlı kitabında Trump'ın ABD Başkanlığına giden yolu ve Beyaz Saray'da yaşadıklarını anlatılıyor.