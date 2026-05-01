Trump'tan AB'ye gümrük vergisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, AB menşeli otomobil ve ağır vasıtalara uygulanan gümrük vergilerinin gelecek hafta yüzde 25 seviyesine çıkarılacağını duyurdu. Trump, ABD'de üretim yapılırsa herhangi bir tarife uygulanmayacağını belirtti.

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret alanındaki anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, AB menşeli otomobil ve ağır vasıtalara uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 25 seviyesine çıkarılacağını açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB’nin tam olarak üzerinde anlaşmaya vardığımız ticaret anlaşmasına uymaması nedeniyle, gelecek hafta AB’den ABD’ye ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri artıracağımı memnuniyetle duyuruyorum. Tarife oranı yüzde 25’e çıkarılacak" dedi.



Trump, AB menşeli araçların ABD’de üretilmesi durumunda herhangi bir gümrük vergisinin uygulanmayacağının altını çizerek, "Şu husus açıkça anlaşılmış ve kabul edilmiştir ki, eğer bu araçlar ABD’deki tesislerde üretilirse herhangi bir tarife uygulanmayacaktır" dedi.



ABD Başkanı, "Halihazırda birçok otomobil ve kamyon fabrikası inşa edilmekte olup, 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmaktadır. Bu, otomobil ve kamyon üretimi tarihinde bir rekordur. Amerikan işçileri tarafından istihdam edilecek bu tesisler yakında faaliyete geçecektir. Amerika’da bugün yaşananların bir benzeri daha önce görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

İHA