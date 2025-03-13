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  3. Trump'tan AB'ye yeni tehdit: ''Viski için yüzde 50 vergiyi kaldırmazsanız...''

Trump'tan AB'ye yeni tehdit: ''Viski için yüzde 50 vergiyi kaldırmazsanız...''

Trump'tan AB'ye yeni tehdit: ''Viski için yüzde 50 vergiyi kaldırmazsanız...''
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ABD Başkanı Donald Trump, AB'nin viskiye yüzde 50 vergiyi kaldırmadığı taktirde AB'den AB'den ithal edilen tüm alkollü içeceklere yüzde 200 vergi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD ile AB arasındaki ticaret savaşı kızışıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin ABD'den aldığı viskiye uyguladığı yüzde 50'lik gümrük vergisini kaldırmadığı takdirde AB'den ithal edilen alkollü içeceklere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump paylaşımında, "Dünyanın en düşmanca ve suistimal edici vergilendirme ve gümrük tarifi otoritelerinden biri olan ve tek amacı ABD'den faydalanmak olan Avrupa Birliği, viskiye yüzde 50 oranında çirkin bir gümrük vergisi koydu. Bu tarife derhal kaldırılmazsa ABD yakın zamanda Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm alkollü içeceklere yüzde 200 oranında tarife uygulayacak" ifadelerini kullandı.

AB misilleme yapmıştı

Avrupa Birliği dün ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme yapmış, 1 Nisan'dan itibaren tekneler, motosikletler ve viski de dahil olmak üzere 26 milyar Euro (28 milyar dolar) değerindeki ABD ürünlerine karşı tedbir uygulayacağını açıklamıştı.

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İHA

Etiketler abd donald trump Avrupa Birliği viski gümrük vergisi
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