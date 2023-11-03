Türkiye'yi Rusya ve Çin ile birlikte ''tehdit'' ilan ettiler

Fransa Parlamentosu’nun istihbarat komitesinin hazırladığı bir raporda Rusya ve Çin ile birlikte Türkiye’nin ülke topraklarında en fazla dış müdahalede bulunan ülkelerin başında geldiği ileri sürüldü.

Fransa Parlamentosu’nun istihbarat komitesi tarafından kaleme alınan bir raporda, Rusya ve Çin'in yanı sıra Türkiye’nin de Fransa topraklarında en fazla dış müdahalede bulunan ülkelerin başında geldiği iddia edildi.

Euronews haber sitesinin haberine göre, komitenin hazırladığı söz konusu raporda, ABD’de yabancı casusluk faaliyetlerine karşı yürürlükte olan yasalara atıfta bulunularak Fransa’nın yasal mevzuatta değişikliklere gitmesi istendi.

'RUSYA VE ÇİN MANİPÜLASYON OPERASYONLARINA ÖNCÜLÜK EDİYOR'

Algoritma ağırlıklı gözetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi istenen yıllık raporda, gerekirse hedefteki yabancı tehdit unsurlarının mal varlıklarının dondurulması da içinde olmak üzere etkili önlemler alınması talep edildi.

Fransa'ya yönelik dış müdahalenin, 'değişken, her yerde mevcut ve kalıcı' bir tehdit haline geldiği uyarısı yapılan raporda, özellikle siber güç kullanan Rusya ve Çin gibi ülkelerin manipülasyon operasyonlarına öncülük ettiği kaydedildi.

TÜRKİYE NEYLE SUÇLANIYOR?

Parlamento heyetinin raporunda, Ankara'daki iktidarın Fransa’daki Türk diasporasını kontrol edip, onlar sayesinde özellikle 'düşman olarak gördüğü Ermeni ve Kürtlere yönelik' gücünü kullanma eğiliminde olduğu iddia edildi.

Türkiye’deki iktidarın 'siyasi bir ideolojiyi teşvik etmek için güçlü bir araç olarak dinden faydalandığı' da ileri sürülen raporda, bu bağlamda, Fransa'daki ibadethanelerin finansmanı ve daha önce izin verilen Fransız camilerine imam görevlendirilmesinin 'Türkiye'nin Fransa'da İslam'ı etkilemesine olanak tanıdığı' iddiası dile getirildi.

SİYASETÇİ VE AKADEMİSYENLERE 'SAF' SUÇLAMASI

Uluslararası alanda tırmanan gerginliklere dikkat çekilen raporda, Fransa’ya yönelik yabancı müdahale tehditlerinin düzeyinin ileri bir seviyede olduğu belirtildi. Avrupa Birliği (AB) içinde de konuyla ilgili ortak mücadele çağrısı yapılan raporda, dış güçlerin müdahaleleriyle mücadele için acilen bir yasa çıkartılması talep edildi.

Raporda ayrıca yayılan 'sahte haberlerin Batı'ya karşı savaşın önemli silahı' olarak görüldüğü aktarıldı. Rapor, Fransa’nın Russia Today (RT) kanalı ve Sputnik’i kapatmasının Rusya’nın enformasyon savaşının alanını daralttığını da iddia etti.

Raporun sonunda ülkedeki siyasetçi, üst derece memur, şirket temsilcileri ve akademisyenler dış müdahalelerin tehlikesini yeteri kadar anlamadıkları gerekçesiyle 'saf' olmakla suçlandı.

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