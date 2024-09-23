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Ukrayna ordusu bir noktadan daha Rusya topraklarına girdi

Ukrayna ordusu bir noktadan daha Rusya topraklarına girdi
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Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde yeni bir noktadan daha sınırı geçerek Rus topraklarına giriş yaptı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 95. Hava Taarruz Tugayı birlikleri, Kursk bölgesinin farklı bir noktasından daha Rusya topraklarına girdi.

Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetlerinin sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada, "Bu, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonun başlamasından bu yana Rus sınırını aşmak için yapılan ikinci başarılı operasyon." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Hava Taarruz Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye atıfta bulunularak, "Görüntüde istihkam engellerinin aşılması, hava indirme birliklerinin düşman topraklarına girişi ve tankçıların bir düşman kalesini imha ettiği sınır bölgesindeki ilk çatışmalar gösteriliyor." ifadesine yer verildi.

Etiketler Rusya rus rus ordu toprak ukraynadan rusyaya saldrı
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