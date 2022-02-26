Ukraynalı kadınlar Rus işgaline karşı vatanını savunuyor

Rus ordusunun işgaline karşı direnen Ukraynalı kadınlar, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli erkekleri akıllara getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatı 3. Gününde devam ederken Kiev’in tamamen kuşatıldığı belirtiliyor.

Kiev’de sivillere yönelik saldırılar devam ederken, bölgede kadın, erkek tüm sivillerin silahlandırıldığı bildiriliyor.

Öte yandan Ukraynalı kadın askerler de ön cephede Rusya’ya karşı ülkelerini savunmak için direniyor.

Ukraynalı kadınların ülkelerini savunmak için yaptıkları direniş ise akıllara anne-babalarını terk ederek savaştan kaçan Suriyeli “erkekleri” getirdi. Bir de bu Suriyeliler ülkelerinden kaçmaları yetmezmiş gibi Türkiye'de insanları tehdit etme küstahlığından da geri kalmadı.

İç savaş başladığından bu yana kayıtlı 5 milyonu aşkın Suriyeli, vatanlarını terk ederek Türkiye topraklarına kaçarken Göç İdaresi Başkanlığı’nın 2022 Ocak ayından yayınladığı yaş aralığı tablosuna göre Suriyeli erkekler, toplam Suriyeli sayısının %53,8’ini oluşturuyor.

Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 284 bin 889 kişi fazla. Yaş tablosuna göre Türkiye’de kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 22,4.

Aşağıdaki tabloda erkeklerin her yaş aralığında kadın nüfusundan çok daha fazla olduğu görülüyor.

UKRAYNALI KADINLARIN ASKERE ALINMASI ZORUNLU MU?

Ukrayna’da geçerli olan düzenlemeye göre; 18 ile 60 yaş arasındaki her kadın, aynen erkekler gibi benzer prosedürlerle, askerlik için uygun olup olmadığının belirlenmesi için kaydını yaptırmak zorundadır.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Personel Dairesi başkanı Roman Gorbach ve Kiev bölgesel askere alım merkezinin komutanı Valeriy Kutsenko daha önce bir basın toplantısında durumdan bahsetti.

Kutsenko “Bu algoritmanın askerlik yükümlülüğü olan bir erkeği kaydetme algoritmasından bir farkı yok. İlgili askeri uzmanlıklar için askere alınması gereken belirli bir meslek listesi var. Yani, askerlik hizmetinden sorumlu ve uygun bir kadın. Örneğin, bir muhasebeci, önce çalıştığı kurum ve işletmeyi bilgilendirmeli ve sonrasında 2022’nin sonuna kadar bölgesel askere alım merkezine gelmelidir. Ve askeri sicile tabi olup olmadığını kendisi öğrenmelidir.” dedi.

Belgelerini tamamlayarak askerlik sicil ve kayıt ofisine başvuran kadınların askerliğe uygun olup olmadığı belirlenecek. Kayıt için başvurmak zorunlu olup zamanında işlem yapmayanlara 850-1500 UAH para cezası verilecek.