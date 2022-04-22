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Ukrayna'nın kargo uçağı düştü, çok sayıda can kaybı var

Ukrayna'nın kargo uçağı düştü, çok sayıda can kaybı var

Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza sebebiyle Zaporijya'da düştü. Kazada can kayıplarının olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 aydır Rus ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna'da bu sabah korkutucu bir kaza yaşandı. Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza sebebiyle ülkenin güneyindeki Zaporijya kentinde düştü. Yerel yetkililer uçağın 'teknik uçuş' yaparken düştüğünü ifade etti.

Kaza nedeniyle can kayıplarının olduğu belirtildi. Ancak yetkililer tarafından henüz ölü ve yaralıların sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

 

Etiketler Antonov-26 ukrayna kargo uçağı uçak kaza
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