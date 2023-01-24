  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Üniversite yurdunda cinsel ilişki skandalı!

Üniversite yurdunda cinsel ilişki skandalı!

Üniversite yurdunda cinsel ilişki skandalı!
Güncelleme:

Batı Afrika ülkesi Gana Cumhuriyeti'nde bir üniversitenin yurdunda cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri tepki çekti.

Gana Üniversitesi’ne ait yurttaki görüntüler sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. İsmi açıklanmayan bir çift odanın camının önünde cinsel ilişkiye girdi. Görüntüyü başka binanın balkonundan görenler o anları cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları yurtların kız ile erkek öğrenciler için ayrılmasını ve davranışlarının kontrol edilmesi gerektiğini savundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise öğrencilerin özgür bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Etiketler gana üniversite cinsel ilişki öğrenci yurdu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sağlık turizmi için Türkiye'ye geldi, hayatı kabusa döndü
Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı
''Annem karne hediyesi et aldı'' haberinin muhabiri kovuldu
Benzine bir dev zam daha
93 kilo veren Pelin Öztekin'in zayıflama sırrı ortaya çıktı
AK Parti'de 3'üncü dönem kuralına takılan vekilleri belli oldu
Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten ürküten uyarı: Sıradaki pandemi acımasız olacak
Sinan Ateş'in eşi ''isterse kıyamet kopsun'' deyip paylaştı
Vurulduğu bile iddia edilmişti! Çılgın Dondurmacı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya önereceği iki isim ortaya çıktı