Üniversite yurdunda cinsel ilişki skandalı!

Batı Afrika ülkesi Gana Cumhuriyeti'nde bir üniversitenin yurdunda cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri tepki çekti.

Gana Üniversitesi’ne ait yurttaki görüntüler sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. İsmi açıklanmayan bir çift odanın camının önünde cinsel ilişkiye girdi. Görüntüyü başka binanın balkonundan görenler o anları cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları yurtların kız ile erkek öğrenciler için ayrılmasını ve davranışlarının kontrol edilmesi gerektiğini savundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise öğrencilerin özgür bırakılması gerektiğini dile getirdi.