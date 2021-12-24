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Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu

Şarkıcı Maeta müzik videosunun çekimi sırasında vücudunun üzerine koyulan yılanlardan biri tarafından çenesinden ısırıldı.

Şarkıcı Maeta, bir müzik videosunun çekiminde üzerine iki yılan koyuldu. Yılan tarafından bir anda ısırılan kadın can havliyle yılanı tutup attı.

''BİR DAHA ASLA''
Maeta, Twitter hesabından bu görüntüleri “Size müzik videosu yapmak için başıma gelmeyen kalmadı” ve “bir daha asla” diyerek paylaştı.

 SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
People dergisinde yer alan habere göre çekimde bulunan yılanların zehirli olmadığı ve şarkıcının ısırılması dışında ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirtildi.

Etiketler klip çekim şarkı yılan
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