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Vietnam'da yangın faciası: 56 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'da yangın faciası: 56 kişi hayatını kaybetti
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Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir apartman bloğunda meydana gelen yangında ölü sayısı 56’ya yükseldi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de çok katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybetti. 

Yangının çıktığı 9 katlı binada yaklaşık 150 kişinin yaşadığı açıklandı.

Alevler binayı sardığında pencerelerden atlayanlar oldu. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Vietnam polisi bugün yaptığı açıklamada Khuong Ha caddesinde bulunan bir apartmanda bugün başlayan yangında 56 kişinin öldüğünü, 37 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İtfaiye ekiplerinin binadan 70 kişiyi kurtardığı ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.


Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Etiketler vietnam yangın facia
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