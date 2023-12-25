Yeni rota çiziliyor! ''Kızıldeniz enflasyonu'' kapıda

Büyük markalar Süveyş Kanalı'ndaki nakliye kesintisi nedeniyle arz sıkıntısı konusunda uyarırken birçoğu yeni rota çiziyor.

Yemen'den gelen Husi militanlarının saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'deki kargo gemilerinin aksaması, küresel nakliyecilerin gemileri yeniden yönlendirmesine neden oluyor. Bu da potansiyel olarak mal fiyatlarının artmasına yol açıyor.

İsveçli mobilya devi IKEA bu ​​hafta, ağırlıklı olarak Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden Asya fabrikalarından Batı pazarlarına teslim edilen ürünleri güvence altına almak için seçenekler araştırdığını duyurdu.

ROTA DEĞİŞTİREN DE VAR HAVA YOLUNA GEÇEN DE

Inter IKEA Grubu sözcüsü Oscar Ljunggren Bloomberg'e "Süveyş Kanalı'ndaki durum gecikmelere neden olacak ve bazı Ikea ürünleri için bulunabilirlik kısıtlamalarına neden olabilir." dedi.

Abercrombie & Fitch, tedarikçilere gönderilen bir e-postada bildirildiği üzere, aksaklıkları azaltmak için deniz taşımacılığından mümkün olduğunca hava taşımacılığına geçmeyi planlıyor.

Bu haftanın başlarında, Danimarkalı denizcilik grubu Maersk, artan saldırı riski nedeniyle gemilerini Afrika çevresindeki Ümit Burnu üzerinden yeniden yönlendirdiğini ve Asya-Avrupa seferinin etkin kapasitesini yüzde 25 azalttığını söyledi.

Ancak Afrika çevresine gemi göndermek, gidiş-dönüş yolculuğunu neredeyse iki buçuk hafta kadar uzatıyor, bu da kaçınılmaz olarak nakliye kapasitesini düşürüyor ve maliyetleri artırıyor.

KÜRESEL TİCARETİN YÜZDE 30'U

Süveyş Kanalı, küresel konteyner ticaretinin yaklaşık yüzde 30'u da dâhil olmak üzere, dünyadaki nakliye faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 15'ini gerçekleştiren hayati bir ulaşım arteri durumunda.

İsrail-Hamas savaşının ortasında meydana gelen son saldırılar, en büyük konteyner gemilerinden birinin kanalı altı gün boyunca bloke ettiği ve küresel ticarete günlük 9.6 milyar dolarlık bir maliyete neden olduğu 2021 olayını anımsatan yeni bir ticaret ve nakliye acil durumunu tetikledi.