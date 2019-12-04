Yetkililerden ''kırmızı bayrak'' çağrısı

Kızamık salgını nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen Güney Pasifik Okyanusu ülkesi Samoa'da yetkililer, aşı yaptırmayan ailelere "Evlerinizin kapısına kırmızı bayrak asın" çağrısı yaptı.



Bayraklar, kapı kapı gezerek kızamık aşısı yapan ailelerin işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Samoa Yönetimi, yaklaşık 200 bin nüfuslu ülkede 4 bini aşkın kişinin kızamık virüsüyle enfekte olduğunu açıkladı.

BBC’nin haberine göre; şimdiye dek çoğu beş yaşın altında olmak üzere 60 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgınla mücadele için kasım ayında olağanüstü hâl ilan edilirken, kızamık aşısı zorunlu kılınmıştı.

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Tedbirler kapsamında tüm okullar kapatıldı ve 17 yaşın altındaki çocukların toplu olarak bir araya gelmeleri yasaklandı.

Yetkililer, aşılama oranının yüzde 55’e ulaştığını açıkladı. Başbakan Tuilaepa Sailele Malielegaoi, bu oranı yüzde 90’ın üzerine çıkarma sözü verdi.

UNICEF, Samoa’ya 110 bin 500 aşı gönderdi, Yeni Zelanda da ilaç, hemşire ve ekipman yardımında bulundu.