Yılbaşı partisi kanlı bitti ! Sevgilisi burnunu kopardı

Kan donduran olay Kanada'nın Toronto kentinde meydana geldi. 24 yaşındaki genç kadının burnu sevgilisi tarafından kıskançlık sonucu çıkan kavga nedeniyle ısırılarak koparıldı.

24 yaşındaki Allyson Danylko, 30 yaşındaki sevgilisi Nick Grewal ile birlikte yeni yılı kutladı. Ancak keyifli başlayan gece aynı şekilde devam etmedi.

Çift, yılbaşı partisi için gittikleri gece kulübünde tartışmaya başladı. Tatları kaçan çift, geceyi fazla uzatmadan eve dönmeye karar vermedi.

Ancak eve dönme fikri çare olmadığı gibi çiftin tartışmasını daha da alevlendirdi. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Nick Grewal, sevgilisi Allyson Danylko'nun, onsuz tatil planları yapmasını kıskanmıştı.

24 yaşınadki Allyson'ın iddiasına göre genç kadın, sevgilisi olmadan kız arkadaşlarıyla birlikte Kosta Rika'ya gidecekti.

Genç kadın Toronto Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Tatile gitmemi istemediğini söyledi. O sırada gözlerinde o deli bakışı gördüm" dedi.

"Eve geldikten sonra banyoya girdim. Yanıma geldi, kollarımdan tuttu. Beni duvara yasladı ve şiddetle duvara çarpmaya başladı."

"BURNUMU ISIRDI"

Allyson yaşadığı korku dolu anları anlatmayı böyle sürdürdü: "Çığlık atarak yardım istiyordum ama beni bırakmadı. O anda bana daha da yaklaşıp burnumu ısırdı."

"Burnumun ucundan kanlar fışkırıyordu. Can havliyle elinden kurtulup koşmaya başladım. Kapıdan çıkıp yan komşuma koştum. Kapıyı yumruklamaya başladım. O anlar sonsuzluk gibi geldi ve hiç bitmeyecek

sandım..."

Yaşanan korkunç olay sonrasında ilişkisini bitiren Allyson Danylko, eski sevgilisinin burnunun ucunu ya yuttuğunu ya da tuvalete tükürdüğünü söylüyor.

Çünkü polis köpekleri, evin hiçbir yerinde bulamamış. Allyson'ın burnu, mart ayında kulağından bir parça alınarak ameliyat edilecek.

Allyson, Nick tarafından geçmişte de saldırıya uğradığını ancak sevgilisinin kendisinden özür dilemesi üzerine onu affettiğini anlattı.