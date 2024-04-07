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Yılın ilk Güneş tutulması yarın

Yılın ilk Güneş tutulması yarın
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2024 yılının ilk tam Güneş tutulması için geri sayım başlarken, 8 Nisan'da gerçekleşecek olan yılın ilk Güneş tutulması olayının Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği sorusu da yanıt buldu.gözlemlenebilecek.

USA Today'in haberine göre, birçok insan, 8 Nisan'da yılın ilk tam Güneş tutulmasına tanıklık edecek.
Tutulma, Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izleyecek.


Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulması, sadece ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebilecek.

Güneş tutulmasına tanıklık etmek isteyen birçok insan tutulmanın görülebileceği bölgelere akın ediyor.

Güneş tutulması hangi ülkelerden görülecek?

ABD'de güneş tutulmasının gözlemleneceği eyaletlerdeki konaklama rezervasyonlarının yüzde 90’ı aştığı ifade ediliyor.

Dallas, Idabel, Littler Rock, Poplar Bluff, Paducah, Carbodale, Evansville, Cleveland, Erie, Buffalo, Burlington, Lancaster ve Caribou tutulmanın gözlemlenebileceği şehirlerin başında geliyor.

Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürerken bazı bölgelerde 4 dakikayı aşacak.

Doğrudan güneş ışınlarına bakmak göz sağlığı için zararlı olabileceğinden, tutulmayı gözlemlemek için kızılötesi ve ultraviyole ışığı engelleyen sertifikalı Güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması öneriliyor.

Türkiye'den görülecek mi?

Tutulma Türkiye'den görülemeyecek. NASA, saat 20:00 TSİ'den başlayarak, çeşitli şehirlerden çevrimiçi olarak ve NASA TV'de birkaç saatlik canlı yayın sunacak.

Etiketler güneş tutulması güneş uzay
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