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Yunan sunucudan Türkiye hakkında küstah sözler

Yunan sunucudan Türkiye hakkında küstah sözler
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Yunanistan televizyonda bir sunucu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Yunan sunucu, ''Erdoğan rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra vurulmalıdır'' ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken dünyanın gözü de buraya çevrilmiş durumda. Seçim öncesi faaliyete geçirilen Togg, TCG Anadolu Gemisi ve daha birçok yenilik ise Yunanistan televizyonuna konu oldu.

"NE EMPATİMİZ NE DE BAŞKA BİR ŞEYİMİZ VAR"
Haber sunan Yunan gazeteci, Türkiye'nin savunma sanayii atılımlarını hedef alıp skandal sözler sarf etti. Sunucu, "3 farklı tersanede gemiler 36 ay sonra aynı anda teslim edilecek. Türkiye sadece sahip olduklarından geri adım atmıyor. Planlamaları mantıklı mı, değil mi? Siz karar verin... Komşular Doğu Akdeniz'e hakim olmak istiyorlar. Bu mesaj sadece bizim için değil İsrail ve Mısır'a da veriliyor. Erdoğan'ı önümüzdeki 10 yıl boyunca yönetimde bırakırlarsa durum hoş olmayan sürprizler getirebilir, bu yüzden Erdoğan rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra vurulmalıdır. Biz gerçekçiliğin dilini konuşuyoruz, ne empatimiz ne de başka bir şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

Etiketler yunanistan savunma sanayii türkiye recep tayyip erdoğan sunucu
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