  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 14 Temmuz 2020 17:00

Yunanistan'dan hadsiz ''Ayasofya'' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak "Türkiye'nin bu gereksiz ve dar görüşlü adıma Yunanistan mümkün olan tüm kanallardan yanıt verecek" dedi.

Yunanistan'dan hadsiz ''Ayasofya'' açıklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Miçotakis ayrıca, Avrupa Birliği'ne Ankara'nın Akdeniz'deki petrol aramalarına daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.

Ortodoks Hristiyan inanışındaki Yunanistan için tarihi öneme sahip Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı Yunanlılardan tepki çekiyor.

Türkiye ile ilişkileri tarihi olarak gerilimli olan Yunanistan kanadından yapılan açıklamada bu konunun iki ülke arasında bir anlaşmazlık konusu olmadığı dile getiriliyor.

Miçotakis yaptığı açıklamada "Türkiye geriye doğru attığı bu adım ile batı dünyası ve batılı değerlerle olan bağını kötüleştirmeyi seçiyor" dedi.

Miçotakis Ayasofya ile ilgili olarak da "Türkiye'nin bu gereksiz ve dar görüşlü adıma Yunanistan mümkün olan tüm kanallardan yanıt verecek" açıklamasında bulundu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
açıklama , yunanistan , ayasofya , hadsiz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM