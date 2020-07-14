Yunanistan'dan hadsiz ''Ayasofya'' açıklaması

Miçotakis ayrıca, Avrupa Birliği'ne Ankara'nın Akdeniz'deki petrol aramalarına daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.

Ortodoks Hristiyan inanışındaki Yunanistan için tarihi öneme sahip Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı Yunanlılardan tepki çekiyor.

Türkiye ile ilişkileri tarihi olarak gerilimli olan Yunanistan kanadından yapılan açıklamada bu konunun iki ülke arasında bir anlaşmazlık konusu olmadığı dile getiriliyor.

Miçotakis yaptığı açıklamada "Türkiye geriye doğru attığı bu adım ile batı dünyası ve batılı değerlerle olan bağını kötüleştirmeyi seçiyor" dedi.

Miçotakis Ayasofya ile ilgili olarak da "Türkiye'nin bu gereksiz ve dar görüşlü adıma Yunanistan mümkün olan tüm kanallardan yanıt verecek" açıklamasında bulundu.