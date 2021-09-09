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Yüz ifadesine dikkat! Başbakanı şaşkına çeviren soru

Yüz ifadesine dikkat! Başbakanı şaşkına çeviren soru

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Covid-19 salgınıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında gelen bir soru karşısında şaşkınlık yaşadı.

Küresel salgın karşısında sakinliğini koruyan Yeni Zelanda’nın soğukkanlı başbakanı Jacinda Ardern, Auckland hastanesinde bir hasta ve bir ziyaretçinin seks yapmasıyla ilgili bir soru karşısında ifadelerini kontrol altına almakta zorlandı.

Başbakan Ardern ve Sağlık Genel Müdürü Dr Ashley Bloomfield, günlük Covid-19 basın toplantısında bilgilendirme yaptığı ırada, bir muhabirden, Auckland hastanesinde cinsel ilişki yaşayan bir hasta ve ziyaretçiye dair iddianın "mevcut koşullar altında yüksek riskli bir faaliyet" olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini sorusu geldi.

YÜZÜ ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ

Soru sorulurken Ardern’in yüzünün hızla bir şekilden diğerine geçtiği görüldü. Neye uğradığını şaşıran başbakan sonra gülmeye başladı.

GÜLÜMSEYEREK CEVAP VERDİ

Dr Bloomfield ise soruyu gülümseyerek "Potansiyel olarak yüksek riskli bir faaliyet olduğunu düşünüyorum, ancak bu etkileşimle ilgili ayrıntılara sahip değilim." şeklinde cevapladı. Adern ise “Genel olarak, Covid durumu ne olursa olsun, bu tür şeylerin genellikle ziyaret saatlerinin bir parçası olmaması gerektiğini sanıyorum,” dedi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Salgının durdurulması için şehir çapında sıkı bir kapanma olmasına rağmen, Auckland bölge sağlık kurulunun günde yüzlerce ziyaretçinin hastaları görmesine izin vermesi ülkede eleştirilere sebep olmuştu.

Etiketler yeni zelanda başbakan Jacinda Ardern
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