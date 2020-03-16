Zaten bir siz eksiktiniz! Şimdi de karınca istilası...

2020 yılı başladığı gibi "sıradışı" olaylarla devam ediyor. Yangınlar, depremler ve tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının ardından şimdi de Umman'dan gelen bu görüntüler ortalığı karıştırdı.

Tüm dünyanın konuştuğu çekirge istilası olayının ardından şimdi de karınca istilası boy gösterdi. Umman'da çekilen o görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, izleyenleri de şoke etti.

Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası boy gösterdi.

Dünyanın en fakir ülkelerinin 65'inden fazlasında bulunan çöl çekirgesi (Schistocerca gregaria), normalde Batı Afrika ve Hindistan arasındaki çöllerde yalnız (sürü olmadan) bir yaşam tarzı yaşıyor. Yumurtalarını nemli topraklara bırakabilmek için yağmurlu mevsimlerde ürüyorlar. Ancak yağmurlar çok fazla yağdığında, hızla çoğalabiliyorlar ve büyük sürülere neden olabiliyorlar.

KOMŞU DEVLETLERDEN ÇEKİRGE İSTİLASI SAVAŞI!

Mart ve Nisan aylarında hasat edilecek olan önemli mısır bitkileri ve diğer temel gıda bitkileri büyük risk altında. Kritik tarım bölgelerini istiladan korumak için Afrika ve Orta Doğu devletleri büyük bir savaş veriyor.

Ortadoğu, Afrika ve Asya'nın çöl çekirgesi istilası nedeniyle dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sadece bir kilometrekarelik bir sürü, bir günde 35.000 insanın yiyeceğini yok edebilir. BM Gıda ve Tarım Örgütü, vakanın yaşandığı bölgelerin her kilometrekaresinin 150 milyon çekirge barındırabileceğini açıkladı.

Mevcut salgınlar, 2019'un sonunda ılık havalarda yaşanan alışılmadık derecede şiddetli yağışlarla birleşti. BM'ye göre, Etiyopya ve Somali'de 2020'nin başında büyük sürüler tespit edildi. Buradan, Uganda ve Sudan gibi ülkelere hızla yayıldılar. Yemen, Suudi Arabistan, İran, Pakistan ve Hindistan'da da çok hızlı bir şekilde yeni sürüler oluşuyor.

Çekirge sürüleri bu yıl Suudi Arabistan'ın başlıca tarım alanlarından dördünü işgal etti: Riyad, Kasım, Hail ve Doğu Eyaleti. Yetkililer, günlük böcek ilacı uygulamalarını ikiye katlayarak istilayı engellemeye çalışıyorlar.

Suudi Arabistan, gıda ihtiyacını karşılamak için tarım arazilerine oldukça bağımlı olan komşu Kuveyt ile çekirgelere karşı mücadelesini koordine ediyor. Çekirge tehdidi, otoyolda trafiği durduracak kadar fazla olduğu ve gökyüzünü kararttığı Bahreyn için de büyük bir endişe kaynağı.

Analistler, hasarın daha yeni başladığından endişe ettiklerini söylediler. Çekirgeler 3 aylık bir üreme döngüsüne sahiptir, yani yeni tarım ürünleri filizlenmeye başladığında da görünebilir.

Küresel gıda ve tarım yetkilileri, modern zamanlarda benzer bir çekirge salgını olmadığını ancak bu vakanın yaşananların en kötüsüne doğru yaklaştığını söyledi.