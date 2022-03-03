Zelenski: Hareket devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir

Müzakerelerde 2'nci görüşmeler başladığı esnada Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

İşte Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin açıklamasından öne çıkanlar:

* Sadece tarihe kazınmayacak adımız, Ukrayna'nın tarihi bir efsane olmayacak sonumuz. Biz barış istiyoruz. Kendi toprağımızdayız, her şeye hazırız.

"KENDİ NAAŞLARINI YAKMAK İÇİN ARAÇ GETİRİYORLAR"

* Burada olan kimse direkt olarak bu sorulara cevap veremez. Geleceği bilemeyiz. Rus ordusu çok daha büyük. İki ya da üç kat değil, onlarca tank var, çok fazla askerleri var. Beş kat daha fazla bizden güçleri. Ama Rus halkı burada hayatlarını kaybediyor. Kimse kaç kişinin öldüğünü saymıyor burada. Kendileri naaşları yakmak üzere araçlar getirdiler buraya. Anneler çocuklarının naaşlarını alamayacak. Çocuklarının burada öldüğünü bile bilemeyecek. Asıl soykırım budur, Nazizm budur. 21'inci yüzyıldayız, 2022'deyiz ve böyle şeyler görüyoruz.



"HAREKAT DEVAM EDERSE DÜNYANIN SONU GELMİŞ DEMEKTİR"

* İnsanlara kıyameti unutun, dünyanın sonunu boş verin diyorlar. Asıl dünyanın sonu bu. Rusya böyle devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir bizim gibi insanlar için. Onlarla medeniyet arasındaki sınır biziz.

* Sıradan Ruslara bir şey demiyorum. Başkanlarına itiraz edemiyorlar. İnsanlar bana itiraz ediyorlar. Memnun olmadıklarına kapıma gelip eylem yapıyorlar. Bu gayet normal bir şey. Çünkü onlar beni seçti. Bana erişimleri olmalı. Sen Çar değilsin, sen bir kral değilsin. İnsanlar seni seçiyor. Sen ülkeni temsil ediyorsun. Sen bir zorba değilsin, Führer değilsin. Sen yöneticisin, idareten oradasın.

"O ANNELERİN BURAYA GELMESİNE İZİN VERİLMELİ"

* Ben başkan olmasaydım, sivil savunma birliklerine katılırdım. Ben barışçıl bir insanım. Ortaya çıktı ki ben anayasanın değil halkımın da koruyucusuyum. Başkan olmasan orduya katılırdım, gıda dağıtırdım, ateş ederdim. İnsanları öldürme aracılığıyla buraya gönderildiyseniz ve sonunda eritildiyse naaşınız o annelerin buraya gelmesine izin verilmesi gerekir.

* Ben de insanım. Tüm insanlar gibi hepimiz yaşamak istiyoruz. Bence ölmekten korkmayan yoktur. Eğer varsa bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Birini savaşa gönderiyorsunuz, hiçbir hissiyatınız yoksa bu normalde değildir.



* O yüzden tıpkı her insan gibi ben de korkuyorum. Ailemin hayatından, kendi hayatımdan endişe duyuyorum. Başkan olduğum için de korkma hakkım yok. Bunu içimde hissetsem de bazı anlarda böyle bir lüksüm yok.

* Güçlü duruş almazsanız, AB ve NATO'yu kastediyorum. Aynı değerleri paylaştığımızdan emin olamayız. Değerlerin birleştirilmesi çok önemli. Bu ittifakların gücü savaşı engellemekte yatar. Eğer savaşmazsan insanları kaybetmeye devam edeceğiz. Yaptırımlar çok ciddi, bu iyi bir başlangıç.

"DÜNYA UKRAYNA'YA YARDIM ETMEK İÇİN ÇOK GEÇ KALDI"

* Harkiv'deki katedrali vurdular. Rusya Başkanı çıktı, çok fazla zorlukla karşı karşıyız dedi, milliyetçiler var dedi, bir kilise başka bir kilisenin özgürlüğüne el uzatıyor. Gidip kilisenin yanın bomba attılar Harkiv'de. Bir Rus bombası, Moskova Patrikliği'ne bağlı bir kiliseyi vurdu. Oradaki anıtı bile bombalıyorlar. Beş kişi, koca bir aile öldü orada. Biz askeri altyapıyı hedef alıyoruz dediler. Buna ne cevap verebilirsiniz ki?

* Hava sahası kapatılsın diye çağrı yaptım. Biden'a söyledim, Scholz, Macron hepsine söyledim. Çok hatırlamıyorum, her ün 20 - 23 görüşme yapıyorum uluslararası liderlerle. Eğer şu anda hava sahasını kapatamıyorsunuz ne zaman kapatabilirsiniz onu söyleyin dedim. Daha kaç kişi ölecek? Kaç kişi uzvunu kaybedince anlayacaksın? Biz de o sayıya ulaşana kadar bekleyelim! Şimdi yine hava sahası kapatılsın diyorum. Bunu yapacak gücünüz yoksa, bana uçaklar verin. Bu adil değil mi?



* Dünya Ukrayna'ya yardım etmek için çok geç kaldı. Beni bağışlayın, kendi halkları da söyledi. Dünyadaki her meydanda insanlar çıktı, bize destek verdiler. Çünkü onlar insan. Bir çoğu Ukrayna'yı seviyordur. bu liderler beklemiyordu bugünün dünyasından bir insan evladının hayvan gibi davranmasını beklemiyordu.

İSRAİL LİDERİYLE GÖRÜŞME

* Saygısız gelecek ama söylemek zorundayım. Bizim gerçekten iyi bir ilişkimiz var ama her şey şu anda sınanıyor. Böyle zor, gergin zamanlarda, desteğe muhtaç olduğumuz zamanlarda her şey sınanıyor. Diplomatik ilişkilerimiz var, kendisinin bizim bayrağımıza sarıldığına inanmıyorum açıkçası.

"ÇOCUĞUMUN HAYATTA KALMASINI İSTİYORUM"

* Burada uçaklara ihtiyacımız var. Çok fazla insan kaybediyoruz. O yüzden bu uçakları istiyoruz. Hayır, yeterince silahımız yok. Bunu söylemek bile istemiyorum. Mesele yeterince silah stoklamak değil. Çok fazla silah var. Ama onlar bizden 10 kat daha fazla silaha sahip. Mesele kaç kişinin geldiği değil. Bizim hedefimiz özgürlüğü korumak, çünkü çocuklarımızın özgür olmasını istiyoruz. Çocuğumun hayatta kalmasını istiyorum.

"BİZ TERÖRİST DEĞİLİZ"

* Onların hedefi bir ulusu dizlerinin üzerine çökertmek ve burada insanların kökeni ya da dili fark etmeksizin insanların eşit hissedeceği bir toplum yaratıyoruz. Biz NATO üyesi değiliz ki, bizim nükleer silahlarımız yok ki, ne vereyim onlara? Ne istiyorsunuz bizden? Lütfen topraklarımızı terk edin. Biz kimseye tehdit değiliz, biz terörist değiliz.

"PUTiN İLE KONUŞMAK ZORUNDAYIM, DÜNYA KONUŞMAK ZORUNDA"

* Mesele konuşmak istiyorum değil. Bence konuşmalıyım. Dünya Putin'le konuşmalı. Başka bir yol bu savaş durdurmak için. Çünkü ben Putin'le konuşmak zorundayım. Çok dürüst davranıyorum. Tüm sorunların farkındayım. Başkan Putin'in dile getirdiği endişelerin farkındayım. Bence biz konuşmalıyız. Hiçbir önkoşul olmadan, erkek erkeğe konuşmak zorundayız. Ne olduğunu bilmiyorum ona ama eylemlerine bakılacak olursa merak ettiğim şeyler var. Her şeyi konuşmak istiyorum.

* Koca bir adam kendisi. Böylesine biri ülkesi için büyük bir insan olabilir ama bu nesil karar vermez ona. Gelecek nesiller karar verir ne kadar tarihi bir figür olduğuna. Belki beni ileride hatırlayacak ama önemli olan iyi hatırlanmak.