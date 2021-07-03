32 yıllık fabrika Varlık Fonu'na geçti

1989 yılında üretime başlayan ‘Türkşeker’ bünyesindeki Çarşamba Şeker Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Varlık Fonu'na devredildi.

Karar sonrasında Çarşamba Şeker Fabrikası’nda 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Çarşamba Modeli’nin uygulanması için atılımlar yapılacak.

2020 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 2011'den bu yana kapalı olan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın, 9 yıl aradan sonra, bu yılın sonuna kadar yeniden üretime başlayacağını duyurmuştu.

Korona virüs nedeniyle açılışı geciken fabrikanın bu yıl içerisinde devreye alınması bekleniyor.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde 22 yıl boyunca bölgedeki şeker pancarını işleyerek bölge ekonomisine önemli katkılar sunan Çarşamba Şeker Fabrikası, 2011'de çiftçilerin alternatif tarım ürünlerine yönelmesiyle birlikte üretime ara vermek zorunda kalmıştı.