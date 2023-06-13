Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre TÜFE mayıs ayında yüzde 0.1 ile beklentinin altında artış gösterdi.

ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4'e geriledi. Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel. Piyasalarda tüketici enflasyonunun mayısta yıllık bazda yüzde 4,1’e, aylık bazda yüzde 0,1’e gerilemesi bekleniyordu. Çekirdek TÜFE’nin ise yıllık yüzde 5,3 olması bekleniyordu. ABD’de enflasyon nisanda yıllık yüzde 4,9 olarak beklentinin altında açıklanmıştı. Enflasyon nisanda 2 yılın en düşük seviyesine inmişti. Veri sonrası dolar endeksinde önemli değişim gözlenmezken, altın fiyatlarında hafif yükseliş gerçekleşti.