ABD'de mart enflasyonu beklentilerin altında geldi

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 2.4 ile beklentilerin altında geldi.

ABD'de mart ayı enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon 9 aylık bir zaman diliminin ardından ilk kez aylık bazda düşüş gösterdi. TÜFE, Mart ayında yüzde 0,1 gerileme kaydederken, yıllık bazda ise 2,4 artış kaydetti.

TÜFE'nin tahminlere göre aylık bazda yüzde 0,1; yıllık bazda ise 2,6 artış göstermesi bekleniyordu.

Gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE martta yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Çekirdek TÜFE'nin mart ayı için yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3 artması öngörülmüştü.