ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 artarak 237,6 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,2 artışla 237,6 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 207 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 194,8 milyar dolardan 221,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,2 seviyesindeydi.