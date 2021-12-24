Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: ''Dolarizasyon azalacak''

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünüyle ilgili ''Dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz'' dedi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürünüyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Binbaşgil, ürünle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 'hafta başında duyurulan bu yeni mevduat hesabıyla son dönemde TL'de yaşanan değer kaybının ve piyasalardaki hareketliliğin büyük oranda dengelenmeye başladığını gördüklerini' ifade etti.

‘Alışkanlıkları değiştirmesini bekliyoruz’

"Tasarruf hesabı sahiplerinin dövizdeki olası dalgalanmalara karşı birikimini korumasını hedefleyen bu ürünün, sunduğu faiz oranı kazancına ek olarak dövizde yaşanabilecek olası artışlardan da getiri sağlayacağını" belirten Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Mevduat alışkanlıklarını değiştirmesini beklediğimiz bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz. Biz de piyasada büyük ilgi gören bu yeni mevduat ürününü müşterilerimize sunmaktayız."

Vadeli Mevduat nedir, yeni sistem nasıl işleyecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 24 Aralık'ta döviz kuru korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları hakkında bir açıklama daha yayımladı.

Açıklamaya göre yeni uygulamadan Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek.



Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacak.

Bankaların, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı"na uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır.

Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek.

Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak.



Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, TCMB'nin saat 11:00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacak.

Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek.

Vadeden önce hesabın kapatılması halinde; Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'de TCMB tarafından ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'de TCMB tarafından ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Hazine'ye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili TL hesabına aktarılacak.