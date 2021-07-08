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Akbank’tan KAP’a yeni açıklama

Akbank’tan KAP’a yeni açıklama

Akbank, yaklaşık iki günlük ‘arıza’nın ardından normale döndü. Banka, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni açıklama yaptı.

Yaklaşık iki gündür kesintilerin yaşandığı Akbank’ta işlemler normale döndü. Banka, tüm hizmetlerin devreye alındığını duyurdu. Banka ayrıca şubelerin 8-9 Temmuz’da öğle arası dahil saat 19.00’a kadar hizmet vereceğini açıkladı. Bankadan konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni açıklama yapıldı.

Açıklamada, “7 Temmuz 2021 tarihli açıklamamız ile bankamızda yaşanan teknik sorun hakkında kamuoyuna bilgi verilmiş, ilgili birim ve teknoloji iş ortaklarımızın çözüm için çalışmalarına devam ettiği belirtilmişti” hatırlatması yapılarak, şöyle denildi:

 “Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu kesintiler giderilmiş olup, hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir. Bu süreçte müşterilerimiz yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com’dan ulaşabilmektedir.”

Etiketler akbank kap yeni açıklama akbank'tan açıklama
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