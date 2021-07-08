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Akbank'tan müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına yanıt

Akbank'tan müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına yanıt

2 gün boyunca yaşanan sistem sıkıntısı nedeniyle hizmet veremeyen Akbank müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarını yalanladı.

Akbank dijital bankacılık sistemlerinde salı sabahı başlayan sorun nedeniyle 43 saat hiçbir bankacılık işlemleri yapılamamıştı.

İDDİALARI YALANLADILAR
Akbank, ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği açıklamasının ardından sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bankamız müşteri bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Müşterilerimizin kişisel verileri her zaman olduğu gibi güvendedir. Söz konusu paylaşımlara karşı tüm yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır" denildi.

BUGÜN VE YARIN KESİNTİSİZ HİZMET VERİLECEK
Bu sabah itibarıyla Akbank'tan yapılan yeni açıklama ise tüm şubelerin 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilere öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceği aktarıldı.

Etiketler akbank akbank bilgi akbank iddia
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