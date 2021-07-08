Akbank'tan yeni açıklama: ATM'lerden sonra şubeler de açıldı

Akbank'ta yaşanan erişim sorunun ardından banka tarafından yeni bir açıklama daha yapıldı.

Türkiye'nin en büyük bankalarından Akbank'ın dijital sistemlerine ve bankacılık hizmetlerine erişilemiyordu. Ana bilgisayarda yaşanan sorun nedeniyle müşterilere hizmet verilen tüm kanalların bu sorundan etkilendiğini açıklayan banka, herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını duyurdu.

Akbank tarafından bugün yapılan yeni açıklamada, ''Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir'' denildi.