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Allianz'dan dev satış

Allianz'dan dev satış
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Allianz, şirketin ABD sigorta birimi olan Fireman's Fund'ı Arch Insurance'a 450 milyon dolar nakit karşılığında sattığını açıkladı.

Alman sigorta şirketi Cuma günü yaptığı açıklamada, Allianz'ın orta ölçekli şirketler ve eğlence sektörü müşterilerine yönelik ABD sigorta birimi olan Fireman's Fund'ı Bermuda merkezli Arch Insurance'a 450 milyon dolar nakit karşılığında satmayı kabul ettiğini duyurdu.

500 kişilik birim, ABD kurumsal sigorta bölümü Allianz Commercial'ın 2023'teki 5,3 milyar dolarlık prim hacminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Söz konusu karar, Allianz'ın ABD'deki büyük kurumsal ve özel işletmelere odaklanmaya yönelik yeni stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Etiketler Allianz Fireman's Fund Arch Capital
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