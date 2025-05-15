Bu sefer de CHP'li milletvekilini öldürdüler: ''Ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış''

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, bir haber sitesinde hakkında çıkan 'hayatını kaybetti' haberlerine ilişkin olarak açıklama yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın hayatını kaybettiğine yönelik bir haber sitesinde haber yayımlandı. Afyon merkezli Egeilkhaber.com’daki haberde CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in sahte demeci de yer aldı. CHP’li Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendi vefat haberini yalanladı. Sevda Erdan Kılıç mesajında “Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım” ifadelerini kullandı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise “Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var” dedi. Kılıç'ın açıklamasının ardından haberin siteden kaldırıldığı görüldü.