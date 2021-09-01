Altın fiyatları yükselişte: İşte altın ve dolarda son durum

ABD’de gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısı sonrası sert yükselişe geçen ons altın stabil ilerlerken gram altın yükselişe geçti. İşte altın fiyatlarında son durum.

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçerek 1820 dolar seviyesine kadar çıktı. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmelerle birlikte de dolar kurunda düşüş gözlendi.

Jackson Hole toplantısında Fed yetkilileri varlık alımı programının azaltılması konusunda kesin görüşlerini dile getirirken, Fed Başkanı Powell’ın varlık alımlarının azaltılması tarihini yıl sonu olarak açıkladı.

Fed Başkanı Powell, varlık alımlarının azaltılmasının direkt olarak faiz artışına gidileceği beklentisi yansıtmaması gerektiğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Powell’ın açıklamaları piyasalar tarafından güvercin olarak algılandı.

Bu gelişmelerle birlikte dolar endeksinde geri çekilmeler gözlenirken, ons altında ise sert yükseliş gözlendi.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Bugün itibarıyla 1820 dolar seviyesinin altında işlem gören ons altın önceki kapanışa göre yüzde 0.13 oranında düşüşle 1816 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1812 dolar, en yüksek ise 1818 dolar seviyeleri takip edildi.

GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Ons altındaki fiyat hareketlerinden etkilenmeyen gram altın ise bugün itibarıyla düşüş kaydediyor. Gram altın sabah saatleri itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.74 oranında düşüşle 485 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 484 lira en yüksek ise 486 lira seviyeleri görüldü.

DOLAR VE EURO HAFİF PRİMLİ

Fed Başkanı Powell’ın varlık alımları konusundaki açıklamasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilmeler ve dolar endeksindeki düşüş, dolar kurunun önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açtı.

Geçtiğimiz gün 8.30 lira seviyesine kadar geri çekilen dolar/TL, bugün itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.21 oranında primle 8.32 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.30 lira en yüksek ise 8.32 lira seviyeleri takip edildi. Euro ise aynı saatlerde 9.81 lira civarında hafif primli seyrediyor.

ALTIN VE DOLARDA YÖN NE OLACAK?

Öte yandan bugün yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren Türkiye ekonomisi 2’nci çeyreğine ilişkin büyüme ve ağustos ayı imalat PMI verileri açıklanacak. Cuma günü ise ağustos ayı enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise ABD tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Yoğun ekonomik veri gündemi altın ve dolar fiyatları üzerinde yönü tayin edecek önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor.