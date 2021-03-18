Altında teminat şartı rafa kaldırıldı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 500 gram altın teminatı şartının rafa kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Kuyum Ticareti Hakkında Taslak Yönetmeliği'nde kuyumculardan talep edilen gündemdeki 500 gram altın teminatı şartının Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın direktifiyle taslak metninden çıkarıldığını söyledi.

Atayık, mevcut yasal boşluklar nedeniyle isteyen herkesin kuyumcu olabilmesinin piyasadaki sorunları daha da büyüttüğünü ifade etti.

“Taslakla, kuyumcu mağaza açılışlarında yetki belgesinin istenmesi gibi belli başlı kuralların getirilmesi çok önemlidir. Ticaret Bakanlığı’nın ‘Kuyum Ticareti Hakkında Taslak Yönetmeliği’nin hazırlanması bir gereklilikti" ifadelerini kullanan Atayık, şunları kaydetti:

Bakanlık zaten daha çalışmaya başlarken sektörün ilgili kurumlarına taslağı göndererek görüş istemiştir. Biz de taslak gönderilir gönderilmez düzenlemeyle ilgili itirazlarımızı gerekçeleriyle de gündeme getirdik. Geçtiğimiz hafta önce sektörün kurumlarının başkanlarıyla toplandık ve daha sonra Ankara ve İzmir oda başkanlarının katılımıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nde görüş ve önerilerimizi dile getirdik. Esnafımızı zorlayacak ve piyasadaki ticari hayata olumsuz yansımaları muhtemel maddeleri gerekçeleriyle tek tek açıkladık. Zaten İç Ticaret Genel Müdürümüz Sayın Adem Başar tüm açıklamalarımıza çok olumlu yaklaştı.