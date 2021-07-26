''Amazon ile anlaşma'' iddiası kripto paraları ateşledi

ABD merkezi teknoloji şirketi Amazon’un yıl sonuna kadar alışverişlerde Bitcoin kabul edeceği iddiası kripto para birimlerini yükselişe geçirdi. Bitcoin yüzde 12 değer kazanarak 38 bin dolar seviyelerine çıktı.

İngiliz City A.M. gazetesinin, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, çevrimiçi perakende satış devi Amazon'un yıl sonuna kadar Bitcoin ile ödemeleri kabul etmek istediğini duyurması ardından, kripto para birimleri yukarı yönlü ivme kazandı.

Dünyada yer alan habere göre, piyasaları destekleyen bir diğer gelişme ise uluslararası yatırım kuruluşu Jp Morgan'ın, müşterilerine kripto paralara erişim imkanı sağladığını duyurarak ve bu konuda adım atan ilk ABD bankası olması oldu. Goldman Sachs ise Avrupalı müşterilerine kripto paralara dayalı yatırım enstrümanlarına erişim imkanı getirdi.

DORSEY, BITCOIN'E "İNTERNETİN YEREL PARA BİRİMİ" DEMİŞTİ

Twitter patronu Jack Dorsey de geçtiğimiz hafta dijital para biriminin sosyal medya şirketinin geleceğinin "büyük bir parçası" olduğunu söyledi ve dijital para biriminin Twitter ürün ve hizmetlerini dönüştürme potansiyeline vurgu yaptı. Bitcoin'e "internetin yerel para birimi" diyen Dorsey, BTC'yi alım satım, abonelik, Twitter Bahşiş Kutusu ve Süper Takip gibi yeni özellikler dahil olmak üzere mevcut Twitter hizmetlerine entegre etme planlarını açıkladı.

Geçen hafta, Tesla CEO’su Elon Musk’ın, şirketin kripto para madenciliğinin yüksek enerji kullanımı konusunda gerekli özeni gösterdiğinde Bitcoin'i kabul etmeye devam edeceğini söyledi. Musk, mayıs ayında Bitcoin ile ödemeleri askıya alarak keskin bir kripto satışına katkıda bulunmuştu.

Brokerler, açıklamaların bir arada ele alınmasının nihayet piyasayı mayıs ayındaki düşüşten bu yana sabit tuttuğu destek tabanından kaldırmaya yeterli olduğunu söylerken, verilerin aynı zamanda ağır açığa satış tasfiyelerine işaret ettiğini ve birçok yatırımcının açığa satış yapmaktan vazgeçmiş olabileceğini düşündürdüğünü belirtiyorlar.



''ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ VE MOMENTUMU OLUMLU"

Dijital varlık platformu OSL'nin küresel ticaret Başkanı Ryan Rabaglia, "Son beş işlem seansında, önemli teknikler ve son zamanlardaki olumlu yorumlar tarafından yönlendirilen piyasada genel kısa vadeli yükseliş gördük. Son 24 saatte likide edilen 1,2 milyar dolarlık rekor bir açıkla, önümüzdeki haftanın görünümü ve momentumu olumlu" dedi.

Bitcoin TSİ 9:45’te yüzde 12,94 artışla 38.899 dolar seviyesine yükselirken haftalık artış yüzde 22,59 oldu.

Eter ise son 24 saatte yüzde 9,37 artışla 2.366 dolardan işlem gördü.