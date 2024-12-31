Anadolu Efes’in Rusya’daki şirketine kayyum atandı

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Anadolu Efes’in Rusya’daki iştiraki AB InBev Efes’e kayyum ataması, İstanbul Borsası’nda sert düşüşe neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk içecek devi Anadolu Efes'in Rusya'daki ortak girişimi AB InBev Efes’e kayyum atanması talimatını verdi. Bu gelişme, İstanbul Borsası’nda işlem gören Anadolu Efes hisselerinin yüzde 10 oranında değer kaybetmesine neden oldu.

2018 yılında Türk Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev’in ortaklığıyla kurulan AB InBev Efes, Rusya bira pazarında en büyük üç oyuncudan biri konumundaydı. Şirket, 11 bira fabrikası ve 3 malt üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdürürken, yabancı sermayenin kontrolündeki Rus bira sektörünün son uluslararası temsilcisi olarak dikkat çekiyordu.

EFES, BELÇİKALI ORTAĞIN HİSSESİNİ ALMAK İSTİYORDU

Putin’in kayyum kararı, hem şirketin Rusya’daki operasyonlarını hem de uluslararası ortaklık stratejilerini ciddi şekilde etkiledi. Öte yandan, Anadolu Efes bir süredir Belçikalı ortağının Rusya’daki hisselerini devralmak için girişimlerde bulunuyordu. Ancak bu süreç, Rus hükümetinden gerekli onay alınamadığı için tamamlanamamıştı.

2024 yılı sonlarına doğru ise taraflar arasında yeni bir anlaşma sağlandı. Bu kapsamda Anadolu Efes, Belçikalı partnerinin Rusya’daki hisselerini devralmayı kabul ederken, AB InBev de Anadolu Efes’in Ukrayna’daki hisselerini satın almayı taahhüt etti.

Bu anlaşma, Anadolu Efes’in Rusya pazarında daha fazla söz sahibi olma planlarını desteklerken, Ukrayna pazarından çekilme gibi stratejik bir dönüşümü de beraberinde getirdi.

Karar Gazetesi