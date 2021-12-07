Ankara’da sağlık çalışanları iş bıraktı

Ankara'da Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, hekimlere yönelik zam düzenlemesinin tüm sağlıkçılara uygulanmasına isteyerek iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Ankara’da Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, Ankara Şehir Hastanesi acil servisi önünde bir araya gelerek TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sonuna bırakılan zam düzenlemesinin sadece hekimleri kapsamasına tepki gösterdi.

Sağlık çalışanları, ‘haksızlığa ve ayrımcılığa yeter’ yazılı pankart açıp, düzenlenmenin tüm sağlık çalışanlarına yönelik yapılmasını istedi.

Sağlık-Sen Ankara 2’Nolu Şube Başkanı Erdal Bolatçı, sendika üyeleri olarak hekimlere yönelik zam düzenlemesine karşı olmadıklarını belirterek, “Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Siyaset eliyle, kanun düzeyinde ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Hekim harici yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Vicdan sahibi herkesi de karşı olmaya, tepki göstermeye davet ediyoruz. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz; Meclis’ten, yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz. Tersi bir uygulamaya; sessiz kalmamız ya da sineye çekmemiz mümkün değildir. Tersi bir uygulama, sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi, sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar” dedi.

Sağlık-Sen olarak perşembe günü de iş bırakacaklarını kaydeden Bolatcı, “Bu vahamete ‘dur’ demek için bugün olduğu gibi perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye'de şubelerimizle, genel merkezlerimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.