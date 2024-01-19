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Ankara'da taksi ücretine büyük zam

Ankara'da taksi ücretine büyük zam
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Ankara'da taksi ücret tarifesine yüzde 50'ye yakın zam geldi. İndi bindi ücreti 75 TL oldu.

Ankara’da taksilerde yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Yeni yılla beraber Ankara’da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesine gidildi. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi.

NTV'nin aktardığına göre, indi bindi ücreti 75 TL, açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti ise 20 TL olarak belirlendi.

Ankara’da çalışan binlerce taksici, taksimetrelerini güncellemek için Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki taksimetre güncelleme merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Etiketler ankara taksi taksimetre
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