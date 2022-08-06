Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte indirim yapıldı

Brent petrolün son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından akaryakıta çifte indirim yapıldı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. 100 dolardan 92 dolara gerileyen brent petrol, son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişme sonrası akaryakıta çifte indirim geldi.

NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düştü.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa, Ankara'da 20 lira 17 kuruşa ve İzmir'de 20 lira 15 kuruşa geriledi.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 39 kuruşa, Ankara'da 23 lira 51 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 52 kuruşa düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.