Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den ilk açıklama

Emekli maaşına yapılan zammın ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''Asgari ücrete zam gelecek mi?'' sorusuna yanıt verdi.

En düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye, bayram ikramiyesi ise 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarılıyor. Emeklilere yapılan çifte zam "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusunu gündeme getirdi. Asgari ücretle ilgili beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

"BİR ZAM BEKLEMİYORUM"

Bakan Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2023 yılı için net asgari ücret 8.506 TL, brüt ise 10.008 TL olarak belirlendi. 2022 Temmuz ayına göre asgari ücret yüzde 54,66 arttı.

Öte yandan küçük işletmelere ödenen asgari ücret desteği 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildi.