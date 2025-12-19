  1. Anasayfa
ATM'den para çekme limitlerine yeni ayar geliyor

Özel bankalar yeni yıl itibariyle banka şubesiyle iç içe olan ATM'lerde günlük para çekme limitini 50 bin TL'nin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor.

Yılbaşından itibaren banka şubesiyle bitişik ve diğer bütün ATM'lerdeki para çekme limitleri yükseltilecek.

Çok sayıda banka, gün içinde yapılabilecek komisyonsuz para çekme işlemini 10-15 bin lira arasındaki tutarlarla sınırlandırırken, ATM kullanımında önemli bir değişikliğe gidiliyor.

Yeni düzenlemeye göre bankaların içinde yer alan ya da şube bitişiğindeki ATM'lerde para çekme limitlerinin özel bankalarda yeni yıl itibarıyla 50 bin lirayı aşması bekleniyor.

NTV'den Çağrı Ulu'nun haberine göre, bu tercih şube içi ATM'lerin banknot takibi, dolumu ve güvenlik süreçlerinin çok daha kolay yönetilebilmesinden kaynaklanıyor.

Metro, alışveriş merkezleri ve cadde üzerindeki yani şube dışındaki ATM'lerde de sınırlı artışlar yapılacak ancak bu rakam 50 bin liranın üzerine çıkmayacak.

Düzenleme ile hem nakit yönetiminin kolaylaştırılması hem de ATM kaynaklı operasyon giderlerinin aşağı çekilmesi hedefleniyor.

