Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı'dan Kur'an-ı Kerimli açıklama

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürerken soruşturmada hakkında yakalama kararı verilen isimlerden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ilk açıklamasını yaptı.

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler…"

Şeyma Subaşı bu açıklamasının ardından sosyal medyadan Kur'an-ı Kerim'den bir sure paylaştı.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı: