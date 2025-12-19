Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı... Bu yeni iddialar olay olacak

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken yeni ayrıntıları gündeme taşıdı.

Eski AKP Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasıyla başlayan ve her geçen gün büyüyen soruşturmalar hakkında isim vermeden sosyal medya hesabından olay olacak iddialarda bulundu.

Tayyar açıklamalarında "Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor. Bir başkası, TV sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor. Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor" gibi bilgiler verdi.

Tayyar, "Üzülerek ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor. Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor. Gözaltındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor. Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor. Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşiliyor" dedi.

Tayyar, "Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, ‘keyif’ boyutunu aştığı görülüyor. Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor. Mevzunun yargı boyutu bir yana, siyaset kurumunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır. Zira, çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

İşte Şamil Tayyar’ın açıklamaları: 

"Mehmet Akif Ersoy eksenindeki uyuşturucu soruşturmasında masumiyet karinesi ve aile hukukunu gözeterek dosyanın içeriğine girmiyoruz.

Ancak.

Özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, ‘keyif’ boyutunu aştığı görülüyor.

Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor.

Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor.

Bir başkası, TV sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor.

Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor.

Bir diğeri, alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor.

Üzülerek ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor.

Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor.

Gözaltındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor.

Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor.

Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşiliyor.

Velhasıl.

Mevzunun yargı boyutu bir yana, siyaset kurumunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır.

Zira, çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor."

 

