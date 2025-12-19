Amerika Green Card programı süresiz olarak iptal edildi

ABD'de yaşama ve çalışma imkanı sağlayan, Green Card çekilişi olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi programı süresiz olarak iptal edildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Green Card olarak bilinen ve ABD'de yaşama ve çalışma imkanı sağlayan ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) programının süresiz olarak iptal edildiğini duyurdu.

Noem X platformu üzerinden yaptığı açıklamada bu kararda Brown Üniversitesi'ne yapılan silahlı saldırının etkili olduğunu belirterek "Brown Üniversitesi saldırganı Claudio Manuel Neves Valente, 2017 yılında çeşitlilik piyangosu göçmen vize programı (DV1) aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapmış ve yeşil kart almıştır. Bu alçak kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi." ifadelerini kullandı.